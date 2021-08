Depois de romper com Bolsonaro, Rodrigo Maia vira vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, antigo dirigente do DEM, aliado do golpe, de Michel Temer e Bolsonaro, agora é vice-líder da oposição edit

247 - As tensões entre o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro se agravaram nos últimos meses, levando o deputado ao rompimento com o governo e com seu próprio partido, o DEM.

Maia, que ainda está sem partido, é agora o vice-líder da oposição na Câmara, ao lado de outros oito parlamentares, todos de partidos de esquerda. O atual líder é Alessandro Molon, do PSB-RJ, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



