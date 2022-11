Depois de ter perdão dispensado por Gleisi, Edir Macedo diz que não é 'vira-casaca' e que não tem nada contra Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), bispo Edir Macedo, um dos maiores cabos eleitorais de Jair Bolsonaro (PL) entre os evangélicos, em novo vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (4), disse que não é um “vira-casaca” como muitos internautas têm lhe chamado desde o pronunciamento do religioso dias após o resultado das eleições ao recomendar que era preciso "perdoar o petista". As informações são do jornal O Globo.

Após o aceno a Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que dispensava o perdão do bispo e que ele deveria pedir perdão a Deus pelas "mentiras que propagou".

>>> Após atacar Lula durante a campanha, Edir Macedo agora fala em perdão: 'foi eleito pela vontade de Deus'

“Eu não estou virando casaca coisa nenhuma. O Lula esteve oito anos no governo, pergunta a ele o que ele me deu, o que ele deu a igreja, a Record? Ele não deu nada", rebateu Macedo.

No novo vídeo publicado no Instagram, Macedo diz que não tem nada contra Lula. "Eu não perdoei Lula, não perdoei ninguém, não tenho nada contra o Lula. [..] Se ele [Lula] tem contra mim, isso é problema dele. Nunca tive e nunca vou ter, não sou burro de ter alguma coisa contra alguém, porque estaria prejudicando a mim mesmo" , disse.

Macedo também questionou o seu apoio a Bolsonaro: “nunca nos deu nada”. “Nós votamos contra o Lula, votamos a favor do Bolsonaro, mas a troco de quê? De quê? O que eles nos deram até hoje? O Bolsonaro ficou aqui quatro anos e não nos deu absolutamente nada”, finaliza Macedo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.