Deputada bolsonarista dirige carro enquanto participa de videoconferência da Câmara

247 - A Câmara dos Deputados aprovou o endurecimento de regras do Código Nacional de Trânsito (CNT) nesta semana. Mas vice-líder do governo de Jair Bolsonaro e deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR) participou de uma reunião virtual enquanto dirigia o próprio carro. A informação é do site Metrópoles.

Durante sessão virtual nesta sexta-feira (26), no lançamento do Guia Acessível para a Candidatura das Mulheres, a parlamentar aparece nas imagens com as duas mãos no volante e, em determinado momento, ela manuseia o telefone celular.

Em outro momento, a parlamentar não interagiu com outras congressistas que integram a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, organizadora do evento virtual.E depois reaparece na videoconferência, já em segurança, dentro de sua casa, localizada no município de Castro, interior do estado.

De acordo com a assessoria da deputada, ela estava retornando para casa, “e teve de dar entrada na reunião com seu celular no suporte do carro”.

A assessoria reforça que a deputada não participou da reunião enquanto dirigia. “Ela apenas ingressou na live para acompanhar o que era dito pelos demais membros, iniciando sua participação somente quando já estava em casa”, informou.

O Código de Trânsito considera infração gravíssima o caso de o condutor estar segurando ou manuseando o aparelho enquanto dirige.

