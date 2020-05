Deputada bolsonarista diz que queda de Teich em meio à pandemia "foi a melhor saída"

Segundo Bia Kicis (PSL-DF), "Teich sair logo foi a melhor saída", pois apesar de ser um "profissional respeitável como médico e gestor, mas não aceitou mudar o protocolo do tratamento do covid 19" edit

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) usou a sua página nas redes sociais para justificar a saída de Nelson Teich do Minitério da Saúde, nesta sexta-feira (15).

Segundo ela, "Teich sair logo foi a melhor saída", pois apesar de ser um "profissional respeitável como médico e gestor, mas não aceitou mudar o protocolo do tratamento do covid 19".

"O Or @jairbolsonaro exige a mudança pq está focado em salvar vidas. Os doentes q dependem do SUS estavam prejudicados c/ esse protocolo", defende a parlamentar, ignorando os estudos recentes que apontam que a cloriquina é ineficaz no tratamento do novo coronavírus.

De acordo com uma extensa análise de seu uso em hospitais de veteranos nos EUA, pesquisadores apotam que houve mais mortes entre aqueles que receberam hidroxicloroquina do que aqueles que receberam tratamento padrão.

O estudo norte-americano foi feito com 338 pacientes, sendo a análise mais extensa até o momento da hidroxicloroquina acompanhada ou não do antibiótico azitromicina contra a Covid-19.

