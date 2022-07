Deputada bolsonarista é condenada a pagar R$ 50 mil por associar causa LGBTQIA+ à pedofilia

Chris Tonietto havia feito publicação no Facebook em 2020 alegando que a pedofilia é "defendida explicitamente por alguns expoentes do movimento LGBT" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal bolsonarista Chris Tonietto (PL) foi condenada, nesta terça-feira (12), a pagar R$ 50 mil em idenização por danos morais coletivos contra a causa LGBTQIA+, após associar a comunidade à pedofilia, de acordo com a Coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

Em junho de 2020, Tonietto fez uma publicação em seu Facebook alegando que a pedofilia é “defendida explicitamente por alguns expoentes do movimento LGBT”. O título da publicação era "Pedofilia e ideologia de gênero."

Então, em fevereiro de 2021, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com ações para responsabilizar a deputada por fazer tal associação. Agora, a 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu pela condenação da parlamentar, sendo que a indenização será repassada a centros de cidadania LGBTQIA+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a reportagem do Globo, a procuradoria entendeu que a postagem de Tonietto “gerou preconceitos e reforçou estigmas”. A deputada também terá que se retratar publicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE