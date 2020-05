Deputada bolsonarista zomba da morte de milhares e vai à Câmara vestindo máscara com a pergunta 'E daí?'

A deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) apareceu na quarta-feira (20), no plenário da Câmara, usando máscara de proteção com a inscrição “E daí?”, num ato de zombaria e desrespeito com a morte de milhares de brasileiros pela Covid-19 edit

247 - A pergunta "E daí?" virou o símbolo do descaso quando, no dia 28 de abril, Jair Bolsonaro afirmou não ter o que fazer em relação ao recorde de mortes na pandemia do novo coronavírus. “E daí´? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, disse Bolsonaro há cerca de três semanas ao ser questionado sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China no número de mortes.

Reportagem de O Estado de S.Paulo informa que vestida com a máscara, Bia Kicis elogiou no plenário da Câmara a mudança no protocolo a respeito do uso da cloroquina.

Após receber críticas nas redes, a deputada disse ao Estadão/Broadcast que a máscara com o questionamento “E daí?” foi um presente de um apoiador.

