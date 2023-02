Deputada do PT quer ouvir general Heleno no Congresso após revelação de Do Val sobre trama golpista

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) protocolou um requerimento para que o general Augusto Heleno seja ouvido sobre sua atuação à frente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nos últimos meses do governo Jair Bolsonaro (PL). Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o documento foi protocolado na sexta-feira (3) e a parlamentar está coletando as assinaturas necessárias para viabilizar o convite.

A iniciativa acontece na esteira da revelação feita pelo senador Marcos do Val de que o ex-deputado Daniel Silveira e Jair Bolsonaro teriam proposto que ele participasse de um suposto plano de um golpe de Estado. Segundo Marcos do Val, o plano envolvia um grampo ilegal para gravar o ministro do Supremo Trtibunal Federal (STF) Alexandre de Moraes utilizando equipamentos do GSI.

O general Heleno nega as suspeitas e afirmou que as declarações do parlamentar são uma "mentira"Ele também disse que jamais tomou conhecimento de "qualquer ação nesse sentido".

