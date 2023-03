Deputada pede ao MPF prisão de Bolsonaro por tráfico internacional de armas

Luciene Cavalcante (PSOL-SP) também acusa ex-chefe do Executivo de peculato e improbidade administrativa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta sexta-feira (10), a deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), requereu ao Ministério Público Federal (MPF) a detenção preventiva de Jair Bolsonaro por crimes de tráfico internacional de armas, peculato (ato de roubo por parte de servidor público) e improbidade administrativa. A informação é da coluna do Guilherme Amado no Metrópoles.

Em outubro de 2019, o ex-chefe do Executivo transportou em um avião da FAB uma pistola e um fuzil que havia recebido como presente de um príncipe árabe durante uma viagem oficial aos Emirados Árabes.

>>> Acervo pessoal de Bolsonaro inclui não apenas joias, mas também 44 relógios e 74 facas

Segundo a argumentação de Cavalcante, Bolsonaro teria cometido o crime de tráfico internacional de armas de fogo ao ingressar no país com as armas sem declaração ou registro. Além disso, a deputada afirma que o fuzil em questão é uma arma de uso restrito, exigindo autorização específica para ser transportada.

De acordo com a acusação, Bolsonaro também teria cometido o crime de peculato ao se apropriar indevidamente de bens públicos ao receber presentes em nome da Presidência. Além disso, a deputada afirma que Bolsonaro teria praticado atos de improbidade administrativa ao desobedecer uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) referente a outros presentes recebidos pela comitiva presidencial durante a viagem aos Emirados Árabes em 2019.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.