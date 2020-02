Deputadas do PSOL denunciam Bolsonaro à ONU

Deputadas da bancada do PSOL na Câmara denunciaram Jair Bolsonaro à Relatoria Especial da ONU para Violência contra as Mulheres e à Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, nesta quinta (6) após fala do titular do Planalto sobre o tema edit

247 - As deputadas do PSOL Fernanda Melchionna, Talíria Petrone, Luiza Erundina, Sâmia Bomfim e Áurea Carolina pediram nesta quinta-feira (6), por meio de documento, que a relatora da pasta da ONU sobre violência contra as mulheres, Dubravka Simonovic, e a Alta Comissária, Michelle Bachelet, venham ao Brasil "para que sejam observados diretamente os impactos do esvaziamento orçamentário no aumento da violência no país".

A demanda ao organismo multilateral foi feita após declaração de Bolsonaro na véspera: "Não é dinheiro e recurso apenas. É postura, mudança de comportamento que temos que ter no Brasil. É conscientização", declarou ele na saída do Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre recursos financeiros destinados a políticas para mulheres.

Bolsonaro, então, passou a defender medidas adotadas pela ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), como o seu programa de prevenção à gravidez na adolescência.

As informações são da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo