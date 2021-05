Deputadas do PSOL pedem informações sobre gastos com segurança de Bolsonaro em passeio de moto no Rio

Deputadas federais Sâmia Bomfim e Fernanda Melchionna protocolaram um pedido de informações para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, detalhe os custos do aparato de segurança empregado durante o passeio de moto realizado por Jair Bolsonaro neste domingo (23), no Rio edit

247 - As deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) solicitaram ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, informações e dados sobre o custo do aparato de segurança empregado durante o passeio de moto realizado por Jair Bolsonaro neste domingo (23).

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, no requerimento, protocolado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (24), as parlamentares pedem informações sobre o quantitativo de policiais federais e servidores da corporação que atuaram na segurança do ex-capitão.

Entre outros pontos, elas também questionam se agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) participaram do esquema de segurança e quais foram os protocolos sanitários adotados para visando proteger os servidores da Covid-19.

​"Temos fortes suspeitas de que essa viagem foi paga com dinheiro público. Confirmado isso, ingressaremos no Judiciário para que Bolsonaro devolva o dinheiro. Não é cabível que um presidente utilize avião da FAB e toda a estrutura de aparelho de Estado para ir numa manifestação protofascista e evidentemente de caráter eleitoral", disse Fernanda Melchionna.

