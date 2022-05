Deputado aciona TSE para que Bolsonaro devolva recursos públicos utilizados em motociatas

Elias Vaz alega que os gastos com os cartões corporativos da Presidência somaram R$ 4,2 milhões em abril, cerca de 90% de tudo que foi gasto nos três meses anteriores edit

247 - O deputado federal Elias Vaz (PSD-GO) acionou a Justiça para que Jair Bolsonaro devolva aos cofres públicos os recursos que teriam sido gastos em campanha eleitoral antecipada por parte do atual ocupante do Palácio do Planalto.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, na ação encaminhada ao vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, Vaz alega que o recente aumento nos gastos dos cartões corporativos da Presidência da República estão associados à retomada de motociatas e carreatas por Bolsonaro ao longo do mês de abril.

Segundo a reportagem, Vaz destaca que em abril os custos com os cartões corporativos da Presidência somaram R$ 4,2 milhões, valor próximo dos R$ 4,6 milhõesi registrados entre janeiro e março.

”Bolsonaro gastou em um mês aproximadamente 90% do que havia gastado nos três primeiros meses do ano. Essa desproporcionalidade expressiva é o resultado dos eventos eleitorais realizados em abril. A correlação entre motociatas e o aumento nos gastos é notória”, diz o parlamentar na ação.

“O deputado pede a Moraes que inclua nessa ação os gastos do cartão corporativo, que são sigilosos, referente aos eventos. Solicita ainda que o ministro instaure um processo para apurar o desvio de dinheiro público, por parte do presidente, em atos de campanha antecipada”, ressalta a colunista.

