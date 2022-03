Deputado Afonso Florence é o novo líder da Oposição no Congresso

Apoie o 247

247 - O deputado Afonso Florence (PT-BA) foi escolhido nesta quinta-feira (17), pela bancada de oposição do Senado para exercer o cargo de líder da Oposição no Congresso Nacional.

A oposição no Congresso, agora exercida por Florence, é responsável pela tramitação das Medidas Provisórias (MPs), e apreciação de vetos presidenciais.

“Quero agradecer a confiança que me foi depositada na minha escolha pelas bancadas da oposição no Senado e na Câmara, em particular à bancada do senado a quem caberia a indicação”, afirmou Florence.

Essa liderança era exercida pelo deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). Já o cargo de líder do PT na Câmara será exercido pelo deputado Reginaldo Lopes; o líder da Minoria ficará a cargo do pelo deputado Alencar Santana, e o senador Paulo Rocha (PT-PA) é o líder do PT no Senado.

