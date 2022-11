Deputado bolsonarista apresenta Projeto de Lei para anistiar participantes de atos golpistas

Apoie o 247

247 - O deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO) apresentou um projeto de lei para anistiar os manifestantes bolsonaristas que participam de atos golpistas em protesto contra o resultado das eleições.

De acordo com o Correio Braziliense, o projeto prevê anistia aos "manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta Lei”.

O projeto do deputado bolsonarista também incluiu na lista de anistiados os financiadores, organizadores e apoiadores dos movimentos golpistas, além de "falas, comentários ou publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma na rede mundial de computadores".

As exceções seriam apenas para os "crimes contra a vida, contra a integridade corporal, de sequestro ou de cárcere privado".

O parlamentar disse, ainda, que irá recolher assinaturas para que o projeto não precise passar pelas comissões. Para isso, ele precisará angariar o apoio de pelo menos 257 dos 513 deputados.

