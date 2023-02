Deputado bolsonarista apresenta projeto para impedir Dilma de assumir presidência do Banco dos Brics

Projeto do deputado bolsonarista Sanderson visa limitar as nomeações feitas pelo presidente da República para conselhos de administração, presidência e diretoria de entidades edit

247 - O deputado bolsonarista Sanderson (PL-RS) apresentou, nesta sexta-feira (17), um projeto de Lei (PL) para limitar as as nomeações feitas pelo presidente da República para conselhos de administração, presidência e diretoria de entidades, nacionais ou internacionais.

Caso aprovado, o projeto poderá impedir a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) de ser indicada à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics [formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul], como desejado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Essa lacuna veio à tona com a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff”, justificou Sanderson, de acordo com o site O Antagonista. “Isso porque é de conhecimento notório de todos que, a despeito de ter sido chefe do Poder Executivo, a ex-presidente não dispõe de currículo adequado para ocupar um banco com foco em empréstimos […] que exige uma experiência específica na área bancária”, ressaltou o parlamentar bolsonarista na apresentação do Projeto.

O texto proposta pelo ´parlamentar altera a lei das estatais, “para garantir que o indicado do presidente, além da sua ‘reputação ilibada’, tenha ao menos dez anos de experiência na área privada, em atuação no setor para o qual foi indicado — ou pelo menos atuação como professor ou cargo de cúpula na administração federal. O texto também repisa as vedações a membros de partidos políticos, como já obriga a Lei das Estatais”.

