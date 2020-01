Deputado bolsonarista diz que vai 'cobrar fatura' aos parlamentares que receberam cargos

247 - O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) disse que é necessário "cobrar a fatura" dos parlamentares que receberam cargos para garantir apoio nas votações de interesse do governo, mas não cumpriram sua parte no acordo.

Segundo ele, essa “cobrança” está sendo feita por ele e pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, ao longo deste mês e vai se intensificar no retorno do Congresso.

Reportagem do jornal O Globo informa que a ideia do governo é ter uma base mais sólida do que em 2019, que teria sido um ano, na avaliação deles, com “muitas idas e vindas”.

De acordo com o deputado, diversos parlamentares que integram o chamado “centrão” conseguiram cargos para correligionários em ministérios ou na estrutura federal nos estados para apoiar o governo. No entanto, depois, nem sempre estiveram com o governo nas votações.