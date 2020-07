Deputado bolsonarista pede demissão do ministro Ramos: “ou muda ou afunda o governo”

"O @MinLuizRamos será o responsável por tornar @jairbolsonaro refém do centrão", escreveu o deputado federal e ex-vice líder do Governo no Congresso Otoni de Paula. "Ou muda Ramos ou afunda o governo", completou edit

247 - O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), ex-vice líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso e investigado no inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), atacou o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, pelas redes sociais. Na postagem, o parlamentar diz que a aproximação de Ramos com o centrão “é danosa” e pede sua demissão. “Ou muda Ramos ou afunda o governo”, postou.

“O @MinLuizRamos será o responsável por tornar @jairbolsonaro refém do centrão. Sua proximidade com o centrão é danosa, não pelo diálogo em si, pois na política o diálogo é fundamental, mas a forma fisiológica que esse diálogo está se dando. Ou muda Ramos ou afunda o governo” escreveu Otoni no Twitter.

Confira a postagem de Otoni de Paula sobre o assunto.

O @MinLuizRamos será o responsável por tornar @jairbolsonaro refém do centrão. Sua proximidade com o centrão é danosa, não pelo diálogo em si, pois na política o diálogo é fundamental, mas a forma fisiológica que esse diálogo está se dando. Ou muda Ramos ou afunda o governo. — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) July 20, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.