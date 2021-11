Deputado do PP do Amapá é investigado pela PF por suposto desvio de R$ 1 milhão

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão neste sábado. O esquema supostamente ocorria no gabinete do deputado e envolvia emissão de notas fiscais frias edit

247 - A Polícia Federal cumpriu neste sábado (27) 15 mandados de busca e apreensão em Macapá, capital do Amapá, no âmbito da investigação batizada de "Operação En Passant", que apura a existência de um esquema fraudulento no gabinete do deputado estadual Dr. Alberto Negrão (PP), que teria desviado R$ 1 milhão.

Em maio deste ano, Dr. Alberto Negrão já havia sido afastado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pela prática de "rachadinha". A Assembleia Legislativa, porém, derrubou a decisão.

Agora, foi a vez do Tribunal de Justiça do estado afastar o parlamentar.

A PF afirma que no gabinete do deputado havia um esquema de desvio de verbas por meio da emissão de notas fiscais frias. Com elas, o parlamentar era ressarcido por serviços não realizados.

