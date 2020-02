Deputado do PSL Loester Trutis tem carro baleado e alega ter sofrido "atentado"

Segundo Loester Trutis, ele e sua equipe seguiam de Campo Grande para Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, quando foram alvo de disparos edit

Sputnik - O deputado federal Loester Trutis (PSL-MS) publicou nas redes sociais que teve o carro atingido por tiros na manhã deste domingo (16) e precisou revidar os disparos.

Segundo Loester Trutis, ele e sua equipe seguiam de Campo Grande para Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, quando foram alvo de disparos. Eles contaram ao menos cinco marcas de tiros no carro.

O deputado informou que ninguém ficou ferido. Loester Trutis e sua equipe precisaram ser retirados da rodovia com apoio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) de Mato Grosso do Sul.

"Informamos que, devido ao acontecimento, infelizmente não será possível cumprir as agendas marcadas para hoje. Em breve daremos mais informações", escreveu Trutis.