Deputado do PSOL denuncia que Arthur Lira está boicotando exibição do filme Marighella na Câmara

Requerimento do deputado Glauber Braga foi aprovado pela Comissão de Legislação Participativa mas Mesa da Câmara ainda não autorizou a exibição edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) acusa o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de boicotar a exibição do filme "Marighella" na Casa.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna na Folha de S.Paulo que um requerimento de Braga foi aprovado pela Comissão de Legislação Participativa há cerca de dez dias —mas, desde então, está parado aguardando que a Mesa Diretora da Câmara autorize o uso do Auditório Nereu Ramos.

Nesse meio tempo, o espaço já foi cedido para a realização de um culto evangélico de encerramento das atividades da Frente Parlamentar Evangélica, a pedido do deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), e para um encontro com representantes da Confederação Nacional de Municípios, agendado para o dia 15 deste mês após solicitação do deputado Benes Leocádio (Republicanos-RN).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE