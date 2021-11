Deputado é condenado por fake news de Gleisi Hoffmann e Adélio Bispo

O deputado federal Beto Rosado (PP-RN) compartilhou, em um grupo, imagem que insinua amizade de Gleisi Hoffmann com Adélio Bispo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O deputado federal Beto Rosado (PP-RN) foi condenado a se retratar e a pagar R$ 1,5 mil para Gleisi Hoffmann (PT-PR) por compartilhar fake news envolvendo a parlamentar e Adélio Bispo, homem que esfaqueou Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018.

A sentença do 3º Juizado Especial Cível de Brasília foi publicada nesta quinta-feira (25/11). A presidente nacional do PT alegou à Justiça que Beto Rosado causou lesão à sua honra, ao enviar imagem, em um grupo de WhatsApp, na qual constavam insinuações de suposta amizade dela com Adélio Bispo.

O juiz André Gomes Alves entendeu que o deputado “agiu com imprudência ao replicar informação inverídica, pois dispunha de meios para averiguar a veracidade do fato antes de divulgá-lo em um ambiente coletivo de comunicação eletrônica”.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE