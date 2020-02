Deputado enquadra ex-funcionário da Yacows e ele não mostra nenhuma prova de ter feito trabalho para o PT

247 - Durante a CPMI da Fake News, o deputado federal Marcio Jerry (PCdoB-MA) questionou Hans River, ex-empregado de empresa suspeita de disparo em massa de fake news para Bolsonaro, a apresentar prova de ter feito trabalho para o PT, como ele afirmou.

"Apresente uma circunstância plausível, que as pessoas acreditem do seu trabalho para o PT. Porque tem que ter um contrato, tem que ter um contato, tem que ter um dia, tem que ter uma hora, tem que ter um escritório. Nos convença com clareza de informação", indagou o parlamentar.

"Não vou dar resposta", disse Hans.

Deputado @marciojerry (PCdoB-MA) enquadra Hans River em #CPMI e ex-empregado de empresa suspeita de disparo em massa de fake news para Bolsonaro não mostrou nenhuma prova de ter feito trabalho para o PT.

Assista: pic.twitter.com/HgvZieONCw — PT na Câmara (@PTnaCamara) February 11, 2020