Deputado Federal Sargento Fahur defende enforcamento de líderes do tráfico durante sessão da Câmara

247 - O Deputado Federal Sargento Fahur (PSD-PR) usou a sessão da Câmara na última quarta-feira (09) para afirmar que é a favor do enforcamento em praça pública de líderes das facções PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho sobre os ataques ocorridos em Manaus, no Amazonas. A informação é do portal Exame.

O parlamentar alegou que o que está ocorrendo no Amazonas é terrorismo. Em seu discurso, Fahur ainda pediu o envio de lideranças das facções para as penitenciárias federais onde, de acordo com ele, elas “viram verdadeiras frangas”.

A Constituição Federal proíbe a pena de morte no Brasil.]





