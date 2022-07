Deputado pede convocação de ministro da Defesa por ataques ao TSE

"Os constantes questionamentos da segurança do sistema de votação não têm qualquer base legal e soam como ameaça ao processo democrático", afirma Elias Vaz edit

247 - O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) protocolou requerimento para que o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, seja convocado a dar explicações à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara sobre os ataques ao trabalho do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e exigências feitas ao órgão em razão das eleições de outubro.

“As Forças Armadas têm pressionado o TSE, alegando uma suposta fragilidade nas urnas e forçando para que haja uma auditoria externa. Esses constantes questionamentos da segurança do sistema de votação não têm qualquer base legal e soam como ameaça ao processo democrático”, afirma o deputado.

Em audiência na Câmara no mês passado, o ministro da Defesa defendeu que “não há sistema que não mereça aperfeiçoamento”. O requerimento de Elias Vaz lembra que o Ministério da Defesa tem insistido na realização de uma reunião entre militares do Comando de Defesa Cibernética e técnicos civis da Justiça Eleitoral.

“Mesmo sem ter qualificação para isso, as Forças Armadas querem discutir critérios adotados pelo TSE, seguindo a postura defendida pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Essas tentativas de interferência no processo eleitoral são inaceitáveis”, assinala o parlamentar.

