Deputado quer convocar AGU para explicar defesa de Wal do Açaí, suspeita de ter sido funcionária fantasma de Bolsonaro

247 - O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) protocolou um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara pedindo a convocação do advogado-geral da União, Bruno Bianco.

O objetivo da convocação, de acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, é para que Bianco esclareça as razões pelas quais a Advocacia-Geral da União ingressou na defesa de Walderice Santos da Conceição, a Wal do Açaí, acusada de ter sido funcionária fantasma no gabinete de Jair Bolsonaro (PL) quando ele ocupava uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O requerimento pedindo a convocação de Bianco foi protocolado na segunda-feira (16), e está pautado para ser apreciado na sessão do colegiado marcada para esta quarta-feira (18). A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara é presidida pelo deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (SP).

