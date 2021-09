Deputados autorizam governo a pagar benefícios com recursos que ainda não existem e oposição aponta "pedalada"

Para viabilizar o Auxílio Brasil, o governo contava com a aprovação, ainda neste ano, da reforma do Imposto de Renda. O novo projeto descarta essa necessidade edit

247 - Deputados aprovaram, em sessão conjunta do Congresso Nacional nesta segunda-feira (27), projeto que altera Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, autorizando o governo federal a contar com projetos ainda não aprovados para bancar benefícios sociais. Agora, cabe aos senadores votar o texto.

Na prática, a proposta permite ao governo Bolsonaro abrir espaço para o pagamento do Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família e elevará o benefício de R$ 189 para cerca de R$ 300.

Para viabilizar o Auxílio Brasil, o governo contava com a aprovação, ainda neste ano, da reforma do Imposto de Renda. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda análise do Senado.

Técnicos do Congresso e a oposição apontam para uma possível "pedalada fiscal" cometida pelo governo Bolsonaro. "[A proposta] está destinando recursos que ainda sequer existem, porque o projeto de lei que vai gerá-los sequer foi aprovado no Senado. Então, não se sabe de onde virá o dinheiro nem para onde vai", afirmou o líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ). (Com informações do G1).

