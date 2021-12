Deputados bolsonaristas agridem-se na Assembleia de São Paulo

Apoie o 247

247 - O deputado estadual bolsonarista Gil Diniz (PSL) atacou o seu colega Arthur do Val (Patriota) ao tentar arrancar o celular de sua mão.

O episódio ocorreu nesta quinta-feira durante a 86ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Depois de Arthur do Val filmar manifestantes contra a obrigatoriedade da vacina da Covid-19 que estavam protestando na Assembleia e dizer que “tinha orgulho” de ser odiado por eles, Diniz foi atrás do colega e tentou tomar seu celular. Nesse momento, empurrou Arthur do Val.

O vídeo do momento do ataque foi publicado por Arthur do Val nas suas redes socais.

Fui filmar os antivacinas na ALESP. Um deputado bolsonarista não gostou e tentou arrancar o celular da minha mão. pic.twitter.com/kLFOdcFTGd — Arthur do Val - Mamaefalei (@arthurmoledoval) December 16, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:



