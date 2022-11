Deputados bolsonaristas planejam acampar no Senado contra Moraes

O plano foi anunciado em uma reunião da bancada do PL com o presidente da Câmara edit

Apoie o 247

ICL

247 - “Deputados bolsonaristas planejam acampar no Senado Federal na próxima quarta-feira (16) para pedir que Rodrigo Pacheco aprove uma lista de reivindicações elencadas pelos parlamentares, entre elas o impeachment do ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“O plano foi anunciado em uma reunião da bancada do PL com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na quarta-feira (9). Os parlamentares cobraram Lira no sentido de ele pedir a Moraes o fim da derrubada de contas em redes sociais”, acrescenta.

“O presidente da Câmara, segundo contou à coluna um deputado que estava na reunião, disse que iria conversar com Moraes”, informa o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.