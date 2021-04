Deputados da esquerda e da direita podem lançar um superpedido de impeachment contra Bolsonaro

247 - Amadurece a ideia de tentar juntar pedidos de impeachment para aumentar as possibilidades de tramitação na Câmara dos Deputados. Convidados por presidentes de partidos de oposição a discutir a unificação de pedidos de impeachment e a elaboração de um superpedido contra Jair Bolsonaro, Alexandre Frota (PSDB) e Joice Hasselmann (PSL) querem colaborar.

Tanto os oposicionistas como os deputados dizem se tratar de iniciativa que, por ser supraideológica, tende a ganhar força, informa o Painel da Folha de S.Paulo. O encontro está marcado para sexta-feira (23).

As discussões têm sido lideradas por presidentes de PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania têm liderado as discussões.

A deputada Joice Hasselmann diz que nunca na história um presidente foi alvo de tantos pedidos de impeachment, enquanto Alexandre Frota afirma que este é o momento para iniciar a unificação de uma frente forte.

Os presidentes do PSOL, PSB e Cidadania, respectivamente Juliano Medeiros e Carlos Siqueira, opinaram favoravelmente à iniciativa.

