Deputados da oposição denunciam escândalo com autonomia do BC: "projeto lesa-pátria"

Parlamentares e figuras da oposição ao governo de Jair Bolsonaro criticaram a aprovação do projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central, aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 10

247, com Agência Câmara de Notícias - Políticos da oposição criticaram a autonomia do Banco Central, aprovada nesta quarta-feira, 10, pela Câmara dos Deputados. O deputado federal Ivan Valente (PSOL) chamou o projeto de lei (PLP 19/19) de “bolsa banqueiro”.

“É uma verdadeira captura das decisões de política monetária, de política fiscal, de política de crédito, a favor do capital financeiro e dos bancos”, disse.

Já a representante da Rede, deputada Joenia Wapichana (Rede), afirmou que a medida diminui o poder de atuação do presidente da República eleito. “Isso abre a possibilidade de uma política econômica eleita pelo voto popular não ser seguida pelo Banco Central”, alertou.

O líder do PT, deputado Enio Verri (PT), afirmou que a autonomia não vai resolver os problemas do País. “Como é que fica se o Banco Central começa a tomar uma política que diverge da política do governo? Como é que resolve esse choque?”, questionou.

A ex-deputada Manuela d’Ávila (PCdoB), nas redes sociais, criticou: “Desastroso! Autonomia do Banco Central acaba de ser aprovada em plenária. A raposa não pode tomar conta do galinheiro!”

Já o deputado federal Paulão (PT) disse que a autonomia do BC é um “projeto de lesa-pátria” e reafirmou que votou contrário à medida:

A Câmara Federal acaba de aprovar o PLP 19/2019, que dá autonomia ao Banco Central.

Meu voto foi NÃO. Votei contrário a esse projeto lesa pátria.#BolsonaroGenocida — Paulão (@paulaodopt) February 10, 2021

Alessandro Molon, parlamentar do PSB, criticou que enquanto milhões de brasileiros passam fome sem auxílio emergencial, a Câmara votou o projeto de lei que “privilegia os mais ricos”.

No país que tanto precisa de auxílio emergencial para acudir milhões que passam fome, a Câmara aprova a autonomia do Banco Central, o que privilegia os mais ricos. É lamentável! — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) February 10, 2021

