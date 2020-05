Deputados denunciam Sérgio Camargo ao MP por declarações "fascistas, ofensivas e criminosas”

A representação contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, foi promovida por deputados do PSOL devido declarações incompatíveis com o cargo edit

247 - Deputados do PSOL entraram nesta segunda-feira (18) com representação no Ministério Público contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo.

O grupo de deputados afirma que “o país tem acompanhado estarrecido as reiteradas declarações fascistas, ofensivas e criminosas” de Sérgio Camargo, que tenta implantar um cultura negacionista quanto a história do povo negro no Brasil.

Os parlamentares pedem apresentação de denúncia criminal presidente da Fundação Palmares por declarações incompatíveis com o cargo.

