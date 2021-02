Deputados do PSDB reagem a Doria e lançam nota em apoio a presidente do partido

247 - Deputados tucanos rejeitam ofensiva de Dória para assumir comando do partido a partir de maio. Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, 23 dos 33 deputados da bancada tucana na Câmara assinaram um manifesto em apoio a Bruno Araújo, atual ocupante do cargo da presidência do PSDB. Araújo, que estava presente no jantar, pretende ser reconduzido ao posto em maio.

"Os deputados federais do PSDB abaixo assinados, na esteira da manifestação dos presidentes dos diretórios estaduais, manifestam a confiança na Executiva Nacional e apoiam a prorrogação dos respectivos mandatos", diz a nota. Nesta quarta (10), diretórios estaduais do partido pediram a prorrogação do mandato de Araújo, segundo a coluna.

"Os parlamentares estão certos de que, com a decisão, o partido seguirá mantendo a democracia interna e a convergência na busca de soluções para que o País possa vencer a pandemia e retomar o crescimento com justiça social", conclui.

Apenas os deputados do PSDB de São Paulo e outros três da bancada não assinaram o texto.

Rodrigo de Castro, líder da bancada do PSDB, confrontou a proposta feita pelos aliados de Doria. Ele afirmou que o governador de São Paulo não tem apoio de nenhum parlamentar fora do Sudeste e que a maioria da bancada vai apresentar proposta para que Araújo continue no cargo e para que Eduardo Leite (RS) seja o candidato tucano à Presidência da República em 2022.

