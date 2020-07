Deputados do PT pedem que PGR desarquive investigação que tem advogado amigo de Moro como alvo

Pedido de desarquivamento das representações contra o advogado Carlos Zucolotto, amigo do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, foi feito pelos deputados Paulo Pimenta e Ênio Verri edit

247 - Os deputados federais Paulo Pimenta (RS) e Ênio Verri (PR), ambos do PT, solicitaram que a Procuradoria-Geral da República (PGR) promova o desarquivamento das representações que tem o advogado Carlos Zucolotto, amigo do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, como alvo. As representações estão arquivadas há dois anos.

Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, o pedido veio na esteira da divulgação de que o procurador-geral da República, Augusto Aras, retomou as negociações de um acordo de delação premiada com o advogado Tacla Duran.

Tacla Duran acusa Zucolotto, padrinho de casamento de Sérgio Moro, de atuar como intermediário de negociações envolvendo supostos pagamentos de propinas entre delatores e investigadores da Operação Lava Jato.

