Deputados exigem que general Heleno se explique pelo uso da Abin para defender Flávio Bolsonaro

247 - Os deputados Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Orlando Silva (PC do B-SP) apresentaram um requerimento pedindo a convocação do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso.

O general será questionado sobre o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para defender o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no caso das rachadinhas, informa Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

