Deputados pressionam Lira por alteração na política de preços da Petrobrás em reunião

Petição por suspensão da política de preço de paridade de importação já conta com apoio do PT, PSD, PSB e PTB

247 - Na reunião de líderes dos partidos sediada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas), haverá uma pressão para que a política de preços da Petrobrás seja alterada, além de uma mobilização pela criação de um fundo de estabilização dos preços dos derivados do petróleo.

Segundo a coluna do Lauro Jardim no Globo, o líder do PDT, Antônio Brito, vai levar o apelo da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Caminhoneiro com o intuito de que mais partidos assinem a petição para tais medidas.

O presidente da frente, Nereu Crispim, já conta com o apoio do PT, PSD, PSB e PTB, havendo ainda a necessidade de mais 129 assinaturas para que o projeto de lei que suspende a política de preço de paridade de importação, implementada por Michel Temer (MDB), seja votado.

