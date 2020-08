Derrotado no Supremo, fundador do Escola Sem Partido diz que deixa movimento

O advogado Miguel Nagib, fundador do Escola Sem Partido, anunciou neste sábado que deixa de participar do movimento edit

247 - "Anuncio com tristeza o fim da minha participação no Movimento Escola sem Partido. Cessa, a partir de hoje, a atividade dos canais do ESP sob minha responsabilidade", escreveu o advogado em um anúncio publicado nas redes sociais.

A saída de Nagib do movimento ocorre um dia após o STF (Supremo Tribunal Federal) considerar inconstitucional uma lei estadual de Alagoas inspirada no Escola Sem Partido, informa o UOL.

Criado em 2004, o Escola Sem Partido defende o combate o que chama de "doutrinação" política e ideológica nas escolas. O movimento é contestado por professores e acadêmicos, que dizem se tratar de perseguição aos docentes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.