Derrotado por Lula, Bolsonaro fará pronunciamento em instantes

BRASÍLIA (Reuters) - A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou nesta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em instantes no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Será a primeira manifestação pública do presidente desde sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial no último domingo.

Assista ao pronunciamento:

