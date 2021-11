Desaprovação a Bolsonaro bate recorde e 57% o consideram ruim ou péssimo

Apoie o 247

Da revista Fórum – Uma nova pesquisa PoderData de avaliação do governo de Jair Bolsonaro foi divulgada nesta quinta-feira (25) e mostrou que o presidente extremista nunca esteve tão em baixa com a sua popularidade: apenas 22% do eleitorado consideram sua gestão ótima ou boa, o menor índice desde que o radical de extrema direita chegou ao Palácio do Planalto, em 1° de janeiro de 2019. Na última análise, realiza há duas semanas, esse índice era de 24%.

A rejeição a Jair Bolsonaro manteve-se no mesmo patamar apurado no levantamento anterior. Para 57% dos brasileiros, o governo do ex-capitão é ruim ou péssimo. Consideraram a atual gestão regular 16% dos entrevistados, enquanto 4% não souberam responder (leia a íntegra na Fórum) .

Fundo do poço: avaliação positiva (ótimo/bom) do governo Bolsonaro chega ao patamar mais baixo desde a posse: só 22%!

Contra 57% de ruim/péssimo.

Saldo negativo de 35 pontos.



