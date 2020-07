Descaso do governo Bolsonaro pode paralisar pesquisa científica sobre Covid-19

Uma pesquisa sobre coronavírus no país que custou R$ 12 milhões corre o risco de ser paralisada pelo descaso do governo federal edit

247 - A Epicovid, uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Pelotas, que já trouxe importantes elementos para o conhecimento da doença no Brasil, chega à terceira fase sem que o ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello dê alguma sinalização se que pretende prosseguir.

Trata-se de uma das mais importantes pesquisas amostrais sobre a Covid-19 que estão em campo hoje no país.

Porém o MInistério da Saúde não mostrou nenhum interesse em levá-la adiante, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A Epicovid é conduzida pela Universidade Federal de Pelotas e já chegou à sua terceira fase com um importante manancial de conhecimento sobre a Covid-19 no Brasil.

A pesquisa foi encomendada pelo MInistério da Saúde na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e foi a campo em 133 municípios. O reitor da universidade, Pedro Halal, fez um apelo a parlamentares pela manutenção do estudo por mais dois ou três meses, sob o risco de o trabalho ficar incompleto. Se a pesquisa não for adiante, o governo desperdiçará um importante esforço científico e R$ 12 milhões já gastos.

