Descendente de libaneses, Jandira Feghali diz que explosão em Beirute causou 'tristeza e horror'

"Meu pai era libanês, veio para o Brasil com 18 anos, minha mãe também era filha de libanês, então os avós tanto maternos quanto paternos eram libaneses. Tenho família no Líbano, portanto, recebi a notícia com angústia, com tristeza, com horror", disse a deputada federal Jandira Feghali edit

Sputnik - Uma forte explosão na região portuária da cidade de Beirute, capital do Líbano, nesta terça-feira (4) deixou mais de 100 pessoas e cerca de 4 mil feridos.

A explosão no porto causou destruição em larga escala e quebrou o vidro de janelas a quilômetros de distância.

A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio.

A notícia do acidente deixou a comunidade libanesa no Brasil preocupada. Em entrevista à Sputnik Brasil, a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), descendente de libaneses, disse que se sentiu angustiada e triste quando recebeu a notícia.

"Eu sou descendente de libanês, meu pai era libanês, veio para o Brasil com 18 anos, minha mãe também era filha de libanês, então os avós tanto maternos quanto paternos eram libaneses. Tenho família no Líbano, portanto, recebi a notícia com angústia, com tristeza, com horror porque as imagens foram muito fortes. A comunidade libanesa, pelos relatos e pelos depoimentos de todas as redes sociais recebeu com o mesmo sentimento, estarrecimento e horror", afirmou.

Feghali destaca o fato de que a explosão ocorreu em um momento em que o Líbano passava por diversas dificuldades políticas e econômicas.

"As dificuldades do Líbano eram muito profundas, havia uma crise econômica profunda também muita denúncia de pouca credibilidade do governo por denúncias de corrupção e uma crise profunda econômica piorada com a pandemia", lembrou.

Segundo Jandira Feghali, o governo libanês fez um comunicado pedindo ajuda a todos os países através de um fundo para arrecadar doações de alimentos e outros insumos.

"Houve um comunicado de lá, criando um fundo de ajuda financeira, pedindo a diversos países ajuda financeira, ajuda de alimentos, ajuda médica, ajuda de material de construção civil, ajuda de equipamentos de reconstrução do porto. Não será fácil a logística, era o porto com problemas, até a chegada da ajuda desses materiais e alimentos não será fácil porque a logística está muito dificultada", completou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.