Desconfiados, aliados de Doria pedem voto em cédula nas prévias do PSDB

247 - Aliados do governador de São Paulo, João Doria, estão desconfiados a respeito do sistema de votação das prévias presidenciais do PSDB, que será de forma eletrônica, por meio de um aplicativo. Segundo eles, o formato não é confiável, pois pode haver manipulação; por isso, defendem o uso de cédulas.

A Folha de S.Paulo informou que eles aguardam um parecer da Kryptos, consultoria especializada em tecnologia, para decidir se farão uma queixa à executiva nacional solicitando a troca do modelo.

O aplicativo, no entanto, foi defendido pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que afirmou que pretende doar o sistema ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que outros partidos usem em suas prévias.

