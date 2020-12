Desembargador alega risco de dano à imagem de Flávio Bolsonaro e mantém censura sobre documentos comprovando ‘rachadinhas’

Da Revista Fórum - O desembargador Fabio Dutra, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou novo pedido de liminar em decisão nesta segunda-feira (14) e manteve a censura à Globo sobre documentos do processo referente ao esquema de corrupção montado por Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A liminar que proíbe a emissora de divulgar documentos do caso das “rachadinhas” foi deferida pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do Rio, que alegou risco de dano à “imagem” de Flávio Bolsonaro caso as peças fossem veiculadas pela TV Globo.

Além disso, o desembargador vê que a Globo não corre risco de prejuízo irreparável, não havendo razão, assim, para que os documentos sejam divulgados.

