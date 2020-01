Desembargador que suspendeu vídeo do Porta votou contra a 'censura' ao julgar Bolsonaro

247 - O desembargador Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou suspensão do especial de Natal feito pelo Porta dos Fundos, tem uma trajetória polêmica no Judiciário. A informação é do joranl O Globo.

Benedicto Abicair relatou em novembro de 2017 um processo no qual Jair Bolsonaro, então deputado federal, foi condenado por declarações homofóbicas e racistas. Em seu voto, no entanto, o desembargador foi favorável ao recurso de Bolsonaro, argumentando que, em uma democracia, não via como "censurar o direito de manifestação de quem quer que seja".

"Não vejo como, em uma democracia, censurar o direito de manifestação de quem quer que seja. Gostar ou não gostar. Querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Tudo é direito de cada cidadão, desde que não infrinja dispositivo constitucional ou legal", disse o desembargador ao proferir o seu voto.

A declaração de Bolsonaro foi dada durante participação no programa "CQC", da Band, em que ele afirma que não teria filhos gays porque os seus "tiveram boa educação". Em outro momento, ao ser questionado pela cantora Preta Gil sobre como agiria caso um filho seu se casasse com uma mulher negra, ele afirmou que não discutiria "promiscuidade" e reafirmou que os filhos foram "muito bem educados".

Em seu voto, Abicair defendeu que o programa de humor em que Bolsonaro concedeu as declarações era comparável a um circo e que, por isso, tinha o objetivo de proporcionar diversão e disse que "aqueles que comparecem aquele programa são sabedores que, ali, ocorrerão polêmicas e debates acirrados e pouco respeitosos, posto que esse é o objetivo da grade".