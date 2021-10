Desembargadora cita indícios contra Ricardo Barros e suspende inquérito da PF

Apoie o 247

Metrópoles - A desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRT-1), determinou a suspensão, nesta sexta-feira (29/10), de um inquérito da Polícia Federal que investiga supostas irregularidades na aquisição de medicamentos para doenças raras pelo Ministério da Saúde. Há suspeitas de que o agora líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), que comandava a pasta na época dos fatos, esteja envolvido no caso.

De acordo com a denúncia, a compra custou quase R$ 20 milhões, no entanto, os produtos não foram entregues. O caso é relacionado à Operação Pés de Barro, realizada em setembro, que apura fraudes na aquisição de medicamentos entre maio de 2016 e março de 2018, na gestão do presidente Michel Temer (MDB).

Na decisão, a magistrada afirmou que as investigações podem alcançar Barros, que tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF). Por isso, o inquérito permanecerá suspenso até que o TRF-1 julgue o caso e, se assim entender, o envie ao Supremo.

Leia a reportagem cpleta no Metrópoles.

