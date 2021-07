Desempregado, Witzel lança curso para "candidato vitorioso"

O ex-governador do Rio de Janeiro divulgou workshop com o objetivo de "formar novas lideranças políticas" edit

Fórum - O ex-governador e ex-juiz Wilson Witzel anunciou que realizará no fim de julho um curso para preparar candidatos para as eleições de 2022. Witzel foi removido do governo do Rio de Janeiro por um processo de impeachment por improbidade administrativa e omissão criminosa.

A descrição do workshop “Seja um candidato vitorioso” diz que “as regras do processo eleitoral são complexas e todo o processo de filiação, pré-campanha, marketing e comunicação das propostas exige dedicação e preparação”. “Afinal não há como ser um candidato vitorioso se você não souber como se comunicar com a população para obter a devida compreensão e aderência às propostas feitas”, afirma.

A atividade faz parte do “movimento MUDABR”, fundado por Witzel.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.