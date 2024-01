Desenvolvimento urbano do Rio é comprometido desde 2013, lamenta Lula

Presidente citou o período que o Rio de Janeiro sofreu duramente os efeitos da Lava Jato, ao comentar as medidas do governo federal para auxiliar no combate às enchentes edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as obras paralisadas desde 2013 no Rio de Janeiro, cidade que sofreu duramente com os impactos do "Efeito Lava Jato", que empacou investimentos em obras ao redor do Brasil.

Lula comentava os efeitos devastadores das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Rio no último fim de semana.

continua após o anúncio

"Ao analisar o que aconteceu no Rio, nós percebemos que desde 2013 há várias obras contratadas para cuidar de morros e córregos que não foram utilizadas, a maioria não foi feita. Muitas estão 15%, 20% feitas", disse ele durante a cerimônia de assinatura do acordo de parceria para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, em Salvador, nesta quinta-feira (18).

Chega a 12 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Rio. As tempestades também deixaram mais de 9 mil pessoas desalojadas e mais de 300 desabrigadas. Foram registradas enchentes, alagamentos e diversos danos materiais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: