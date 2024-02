Desesperado e com medo de ser preso, Bolsonaro tenta recorrer a cortes internacionais contra suposta "perseguição"

Apoie o 247

247 - O grupo político ligado a Jair Bolsonaro (PL) está intensificando seus esforços para denunciar supostas violações de direitos humanos contra o ex-mandatário de extrema direita nas cortes internacionais Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, parlamentares afirmam que Bolsonaro é vítima de censura e perseguição política e que as irregularidades “ocorreriam no âmbito dos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) sob relatoria de Alexandre de Moraes”.

Ainda de acordo com a reportagem, os parlamentares bolsonaristas pretendem protocolar uma petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA. O objetivo é levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada na Costa Rica. Além disso, também está sendo avaliada a possibilidade de levar o caso ao Tribunal de Haia.

Entre os articuladores da iniciativa estão o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). “A alegação central é de ‘censura’, sob o argumento de que o ministro do STF promoveria ‘perseguição política’ ao ex-presidente com intenção de ‘calar a oposição’”. Para dar peso à petição, o grupo busca coletar assinaturas de pelo menos 100 parlamentares.

