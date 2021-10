Desgastado pela CPI, Pazuello é aconselhado a concorrer para deputado e não se arriscar ao Senado

O general confessou a aliados que vai concorrer a um cargo no Congresso Nacional em 2022, provavelmente pelo Rio edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Com seu nome desgastado pela CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello tem sido aconselhado a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, e não ao Senado. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale. O general confessou a aliados que vai concorrer a um cargo no Congresso Nacional em 2022, provavelmente pelo Rio de Janeiro.

O militar é um dos indiciados no relatório da CPI da Covid, que atribuiu cinco crimes a Pazuello: causar epidemia com resultado em morte, prevaricação e comunicação falsa de crime e emprego irregular de verbas públicas, todos do Código Penal Brasileiro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE