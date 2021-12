Desigualdade: pretos e pardos com curso universitário ganham 31% menos do que brancos, diz IBGE

A pesquisa do IBGE mostra que, em 2020, a população identificada como preta ou parda pelo instituto tinha rendimento menor do que a branca em qualquer um dos quatro níveis de instrução analisados edit

247 - Dados divulgados nesta sexta-feira (03) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que pretos e pardos recebem menos do que brancos mesmo com níveis de escolaridade iguais no Brasil. O resultado é fruto da desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais de 2020, do IBGE, em 2020, a população identificada como preta ou parda tinha rendimento menor do que a branca em qualquer um dos quatro níveis de instrução analisados.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que pretos e pardos com ensino superior completo, recebiam, em média, por hora, cerca de 30,8% a menos do que os brancos (R$ 23,40 e R$ 33,80, respectivamente).

Na faixa da população com escolaridade mais baixa (ensino fundamental incompleto) ou sem escolarização , pretos e pardos também ganham menos (em torno de 23,9% a menos, por hora, do que brancos (R$ 7 e R$ 9,20, respectivamente).

