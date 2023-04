Desinformação religiosa cresce entre evangélicos contra o governo Lula

Apoie o 247

247 - A gestão do governo Lula enfrenta um aumento de desinformação entre os evangélicos, que se tornou uma fonte gerada para a disseminação de notícias falsas. De acordo com um levantamento do Coletivo Bereia, pelo menos 30 notícias falsas foram amplamente divulgadas em grupos de aplicativos de mensagem das igrejas e nas redes sociais de políticos ligados ao setor.

A estratégia dessas notícias falsas é o uso do discurso religioso, com destaque para a narrativa de que o governo Lula ameaçaria a liberdade religiosa e favoreceria a "cristofobia", informa o jornal O Globo. Esse movimento, porém, não possui registros controlados. De acordo com o Datafolha, a aprovação do governo Lula entre os evangélicos é de 28%, enquanto a reprovação é de 35%, taxa mais elevada que o índice geral da população.

Recentemente, circulou a notícia falsa de que projetos religiosos, como a arte sacra, haviam sido excluídos da Lei Rouanet. A deputada Bia Kicis (PL-DF) foi uma das parlamentares que disseminou essa informação enganosa em seu Instagram, classificando-a como "lamentável". (artigo escrito com o auxílio de inteligência artificial)

