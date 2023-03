Deslizamento de terra em Manaus deixa 8 mortos

Apoie o 247

247 - Um deslizamento de terra ocorreu em Jorge Teixeira, bairro localizado na Zona Leste de Manaus, resultando em oito mortes até próximo das 2h desta segunda-feira (13), incluindo quatro adultos e quatro crianças, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O incidente atingiu nove casas na região.

O deslizamento teria sido causado pela intensa chuva que afetou Manaus no último domingo (12). Apesar de ter sido resgatada com vida, uma pessoa não resistiu aos ferimentos.

Diante da situação, a Prefeitura de Manaus ativou o comitê de gestão de crise. O prefeito David Almeida (Avante) e o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), foram ao local para acompanhar os trabalhos de socorro.

De acordo com o prefeito, a área do desmoronamento é de alto risco e existem outras 62 áreas em situação semelhante em Manaus.

Wilson Lima informou que há uma equipe de resgate composta por 44 homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de homens da Polícia Militar, psicólogos e assistentes sociais, trabalhando no local do desmoronamento. Ele acrescentou que a área é de difícil acesso e que a chegada com equipamentos tem sido complicada, mas que já há iluminação e que mais suporte será providenciado para auxiliar nas buscas.

Sigo acompanhando o trabalho de resgate no deslizamento que ocorreu na noite de ontem, no bairro Jorge Teixeira. Conversei com o ministro @waldezoficial para que receba o prefeito @DavidAlmeidaAM para tratar sobre essa situação. Estamos dando todo apoio à Prefeitura de Manaus. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) March 13, 2023

